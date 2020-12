So kamen die Täter in die Bijouterie.

Diese sollen am Sonntagabend in die Bijouterie Götz in Altstätten eingebrochen sein.

Am Donnerstagvormittag hat die Kantonspolizei St. Gallen zwei Männer festgenommen. Sie stehen unter Verdacht, am Sonntagabend in die Bijouterie Götz in Altstätten SG eingebrochen zu sein. Im Rahmen der Ermittlungen gelang es der Kantonspolizei St. Gallen, die zwei beschuldigten Männer ausfindig zu machen und festzunehmen, so die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag.