Österreich: Polizei schnappt Internetbetrüger-Paar kurz vor Weihnachten

Gemeinsam straftätig : Polizei schnappt ein Internet-Scammer-Pärchen

Ein Betrügerpaar hatte sich seinen Lebensunterhalt mit dem Gewinn aus Straftaten finanziert. Kurz vor Weihnachten sitzen sie nun getrennt in Haft.

Ein Pärchen in Österreich machte sich durch mehrere Straftaten schuldig.

Eine Österreicherin und ein Deutscher haben in Österreich ihr Unwesen getrieben.

In ganz Österreich sollen die 33-jährige Österreicherin und ihr deutscher Freund (31) seit rund einem Jahr umtriebig gewesen sein und brave Bürger übers Ohr gehauen haben. Neben gewinnbringende Strafhandlungen durch Vorauszahlungs-, Bestell- und Einmietbetrug spezialisierte sich das Paar auch auf Internetbetrug.

Ihre Masche: Sie boten laut Polizei auf diversen Plattformen (Facebook Marketplace, Willhaben, Shpock) Spielekonsolen und hochwertige Mobiltelefone zum Verkauf an, die sie sich mit falscher Identität und durch abgeschlossene Mobilfunkverträge beschafft hatten. Der Zahlungstransfer wurde dann über sogenannte «Money Mules» – zur Geldwäsche angeworbene Personen – abgewickelt.

Polizei ermittelt

Im September 2021 wurden Polizisten aus Liezen in Österreich erstmals auf die Machenschaften der beiden aufmerksam, nachdem mehrere Anzeigen wegen Internetbetrugs erstattet worden waren. Als die Exekutive dann am 2. Dezember den Anruf eines Ferienhausbesitzers entgegennahm, ging alles sehr schnell.

Der 46-Jährige hatte gegen 9 Uhr in seinem Ferienhaus nach dem Rechten sehen wollen und dabei im Mietauto des Paares zahlreiche Gegenstände wie Bücher, Bilder und Mobiliar aus seinem eigenen Haus entdeckt. Der Einheimische stellte das Paar, das sich unter falschen Namen eingemietet hatte und kurz vor der Abreise stand, zur Rede und verständigte die Polizei. Daraufhin nahmen die beiden mutmasslichen Betrüger die Beine in die Hand und flüchteten in einen angrenzenden Wald. Polizisten konnten schliesslich durch rasches Zusammenführen bisheriger Erkenntnisse die Identität der beiden ermitteln und den Aufenthaltsort des Paares ausforschen.