15’000 Franken erbeutet

Polizei schnappt «falsche Polizisten» an Zürcher Goldküste

In Zollikon wurden am Montag zwei «falsche Polizisten» verhaftet. Die mutmasslichen Betrüger hatten fast 15’000 Franken Bargeld bei sich.

Am Montag kurz vor 17 Uhr hatten zwei Fahnder der Kantonspolizei Zürich in Zollikon eine ältere Frau, die ein Couvert unter einem Abfallkübel deponierte, beobachtet.

