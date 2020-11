Nach der Tat floh der Mann. Eventuell in einem Porsche Cayenne, teilte die Luzerner Polizei mit.

Dieser Mann hat die Raiffeisen-Filiale in Aesch LU am vergangenen Donnerstag überfallen.

Die Luzerner Polizei hat zwei Männer festgenommen. die als Tatverdächtige für einen Banküberfall in Aesch LU von vergangener Woche infrage kommen.

Der Täter floh mit seiner Beute in einem Porsche.

Am vergangenen Donnerstag, 5. November 2020, kurz nach 11.15 Uhr, hatte ein unbekannter Mann die Raiffeisenbank Hitzkirchertal in Aesch überfallen. Der Mann, der mit einem Messer bewaffnet war, erbeutete Bargeld und floh danach.

Nun sind die mutmasslichen Täter gefasst: «Aufgrund von intensiven Ermittlungen konnte die Luzerner Polizei in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau noch am Donnerstagabend im Kanton Aargau zwei tatverdächtige Personen festnehmen», teilte die Luzerner Polizei am Montag mit. Bei Hausdurchsuchungen wurde gemäss Mitteilung auch die mutmassliche Tatwaffe sichergestellt.