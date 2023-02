Freiburg: Polizei schnappt zwei jugendliche Sprayer

Die beiden Jugendlichen gaben in einer Befragung zu, an mehreren Sprayereien in der Region Freiburg und Marly beteiligt gewesen zu sein.

Hausdurchsuchung bei Sprayern

Aktuell bringt die Polizei mehrere Dutzend Graffiti mit den mutmasslichen Tätern in Verbindung. Die beiden Jugendlichen gaben in einer Befragung ihre Beteiligung an mehreren Fällen in der Region Freiburg und Marly zu. Mittlerweile wurden sie wieder aus der vorläufigen Festnahme entlassen.