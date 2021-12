Oftringen AG - Polizei schnappt zwei Tresor-Knacker – schwarzer Audi entkommt

In der Nähe des Tatorts nahm die Polizei zwei Männer fest.

Dieser Tresor wurde in Oftringen AG geknackt.

In der Nacht auf Dienstag alarmierte eine Person in Oftringen AG die Polizei. Sie habe Klopfgeräusche aus der Richtung des Schulhauses Sonnmatt gehört. Eine Patrouille, die vor Ort ging, fand einen aufgebrochenen Tresor und eine Leiter vor. Die Täterschaft sei unmittelbar vor Eintreffen der Einsatzkräfte geflüchtet. Die Polizei stellte daraufhin fest, dass der Tresor aus einem nahegelegenen Einfamilienhaus stammt, in das zuvor eingebrochen wurde.