Bei einem Polizeieinsatz in St. Gallen ist es am Mittwoch zum Einsatz von Schusswaffen gekommen.

Am Mittwochmittag ist die Kantonspolizei St. Gallen mit einem Grossaufgebot zu einer Wohnung an der Speicherstrasse in St. Gallen ausgerückt. Dort kam es auch zum Einsatz von Schusswaffen. Nötig war der Einsatz wegen einem schweren Fall von häuslicher Gewalt. Ein Mann attackierte eine Frau. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Spital gebracht und verstarb dort noch am gleichen Abend. Auch der involvierte Mann kam ums Leben. Er starb noch vor Ort. Die Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.