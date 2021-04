Rom : Polizei schreitet bei heftiger Corona-Demo vor dem Parlament ein

Rund um das Parlamentsgebäude im Rom ist es zu wüsten Krawallen gekommen. Dabei soll es auch Verletzte gegeben haben. Unter den Demonstrierenden waren viele Menschen aus dem Gastgewerbe.

Viele der Protestierenden sind im Gastgewerbe tätig und sehen in den aktuellen Beschränkungen eine Bedrohung für ihre Existenz.

Bei Protesten gegen die Corona-Schutzmassnahmen in der Nähe des Parlaments in Rom ist es am Dienstag zu Auseinandersetzungen der Demonstranten mit der Polizei gekommen. Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur «Ansa» wurde mindestens ein Polizist verletzt. Mehrere Protestler seien festgesetzt worden. Die Zeitung «La Repubblica» schrieb, Beteiligte hätten von verletzten Demo-Teilnehmern berichtet.