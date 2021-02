«Wir sind auch dieses Wochenende mit einem entsprechenden Aufgebot an Polizeipatrouillen an den Hotspots – wie beim Stadelhofen – unterwegs», teilt Evelyne Müller, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage mit. Man rechne wie bereits letztes Wochenende damit, dass es viele Personen auf die Strassen ziehen wird.

Am Montag sind spontane Treffen im öffentlichen Raum wieder bis zu 15 Personen möglich.

Nach fast eineinhalb Monaten kommt es am 1. März zu Lockerungen der Massnahmen – auch bezüglich Treffen im öffentlichen Raum: Ab Montag dürfen sich in der Öffentlichkeit wieder bis zu 15 Personen miteinander treffen statt wie bis anhin fünf. «Trotz der baldigen Lockerungen werden unsere Patrouillen im öffentlichen Raum aber auch dieses Wochenende die Fünf-Personen-Regelung kontrollieren und durchsetzen», sagt Evelyne Müller, Mediensprecherin der Stadtpolizei Zürich, auf Anfrage.

Dabei appelliere die Polizei jedoch an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: «Es gelten bis zum Montag die aktuellen Regeln. Wir hoffen, dass die Menschen sich an diese halten und wir nicht gross eingreifen müssen.» Treffe die Polizei auf Menschenansammlungen von mehr als fünf Personen, würde man gleich handeln wie bisher, so Müller: «Wir suchen zuerst den Dialog – falls die Personen trotzdem nicht kooperieren, gibt es eine Ordnungsbusse.» Man versuche jedoch, die Regeln mit Augenmass und Verhältnismässigkeit umzusetzen.