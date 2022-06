Am Dienstagnachmittag ereignete sich in Bern an der Monbijoustrasse ein Polizeieinsatz. Ein Mann, bewaffnet mit einer Axt, lief bedrohlich auf Polizisten los. Diese überwältigten ihn mit einem Taser.

Bern : Polizei setzt Mann mit Axt in der Hand per Taser ausser Gefecht

Der Mann läuft bedrohlich auf den Polizisten zu und hält eine Axt in der Hand. Danach wird er von einem weiteren Polizisten getasert. 20Min-News-Scout

Wie ein News-Scout gegenüber 20 Minuten berichtet, schaltete die Berner Polizei am Dienstagnachmittag einen Mann mit einer Axt in der Hand aus. «Der Mann lief aggressiv auf die Polizei zu und hat laut um sich geschrien. Danach haben ihn die Polizisten mit einem Taser ausser Gefecht gesetzt», so der News-Scout.

Wie ein weiterer News-Scout berichtet, ereignete sich der Vorfall unweit der amerikanischen Botschaft in Bern. «Ich kam gerade aus einem Gebäude raus, als ein Polizeiauto mit Blaulicht an mir vorbeiraste. Weiter vorne sah ich, wie Polizisten ihre Waffe auf den Mann richteten, einer hatte einen Taser in der Hand. Die Menschen sind in alle Richtungen weggerannt.»

Polizei bestätigt Einsatz und Festnahme von zwei Personen

Im Video ist zu sehen, wie der Mann auf einen Polizisten mit einer Maschinenpistole in der Hand zuläuft und unverständliches Zeug schreit. Danach wird der Angreifer von einem weiteren Polizisten, der vor Ort war, mit einem Taser ausser Gefecht gesetzt. Der Angreifer fasst sich ans Bein, es sind Schmerzensschreie zu hören.