Weissrussland

Polizei setzt Tränengas und Blendgranaten gegen Demonstranten ein

In Weissrussland kommt es seit den Präsidentenwahlen zu landesweiten Demonstrationen. Die Polizei attackiert die Demonstranten hart.

In sozialen Medien gab es Berichte von schweren Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in der Stadt Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik.

Bei den Demonstrationen gegen Wahlfälschung in Belarus (Weissrussland) ist am Montagabend erneut zu Ausschreitungen mit der Polizei gekommen. In sozialen Medien gab es Berichte von schweren Zusammenstössen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten in der Stadt Brest im Westen der Ex-Sowjetrepublik. Die Bereitschaftspolizei habe Blendgranaten abgefeuert, um die Menschen auseinanderzutreiben. Dort wie auch in der Hauptstadt Minsk hätten Menschen Barrikaden erreicht. Die Polizei soll auch Gummigeschosse eingesetzt haben.