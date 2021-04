Belfast, Nordirland : Polizei setzt zum ersten Mal seit 6 Jahren Wasserwerfer ein

Ungeachtet aller Appelle zum Stopp der Gewalt haben in der Nacht zu Freitag in der nordirischen Hauptstadt Belfast erneut Randalierer gewütet.

Unionisten haben sich erneut in Belfast mit der Polizei angelegt: Die Beamten setzten Wasserwerfer ein. (8. April 2021)

In Nordirland geht die nächtliche Gewalt weiter.

In der britischen Provinz Nordirland kommt es seit Tagen zu Ausschreitungen – so auch in der Nacht auf Freitag. Jugendliche warfen im Westen der nordirischen Stadt Belfast Steine, Feuerwerkskörper und Molotowcocktails auf Polizisten, wie die Nachrichtenagentur PA berichtete. Daraufhin habe die Polizei Wasserwerfer gegen die Randalierer eingesetzt – laut BBC zum ersten Mal seit sechs Jahren bei Krawallen. Sie habe zudem mit dem Einsatz von Plastikgeschossen gedroht.