Eskalation in Berlin : Polizei setzt Wasserwerfer gegen Corona-Demonstranten ein

Eine Corona-Demonstration in Berlin ist eskaliert, nachdem sich tausende Protestierenden den Anweisungen der Polizei widersetzten. Es kam zu Festnahmen.

Gegnern der staatlichen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland haben im Berliner Regierungsviertel zu Tausende demonstriert und dabei Ansagen der Polizei ignoriert. Die Polizei setzte, was in Berlin sehr ungewöhnlich ist, Wasserwerfer ein.