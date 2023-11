Polizei sieht bei Balkonsturz Tötungsdelikt in Vordergrund

Der Vorfall ereignete sich an der Aegertenstrasse in Biel.

Ende September ist eine Frau an der Aegertenstrasse in Biel aus einem höheren

Stockwerk eines Wohnhauses gefallen. Wie die Untersuchungen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern ergaben, verstarb sie vor Ort an den Folgen der durch den Sturz verursachten Verletzungen.