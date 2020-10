Kantonsangestellte sollen zu Fuss gehen statt Autofahren

Bei der Kantonsregierung stiess Hauser mit seinem Begehren auf offene Ohren, und sie beantragte dem Parlament, das Postulat gutzuheissen. Sie sehe eine klare Chance, mit emissionsfreien Antriebstechnologien eine CO2-freie Mobilität zu ermöglichen, schrieb sie in ihrer Antwort. Auch Spezialfahrzeuge würden zunehmend mit Alternativantrieb angeboten.

Carsharing statt eigene Autos

Den Zusammenzug der kantonalen Verwaltung im geplanten Neubau auf dem Seetalplatz in Emmenbrücke LU will der Regierungsrat nutzen, um den Bestand von Geschäftsautos zu reduzieren. Autos sollen nur noch zum Einsatz kommen, wenn die Wegstrecke nicht mit Bus, Bahn, Velo oder zu Fuss absolviert werden kann. Dabei sollen so weit wie möglich elektrisch betriebene Carsharingfahrzeuge benutzt werden.