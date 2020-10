Am Montagmittag musste die Rheintalerin Sandra Fritsche in Feldkirch (A) ein Bussengeld bezahlen. Sie wollte für ihren Tierschutzverein in Vorarlberg Tierfutter kaufen. Als sie dann in die Schweiz zurückfahren wollte, seien mehrere Schweizer Autos angehalten worden und die Polizei habe überprüft, ob die gesetzlich vorgeschriebenen CH-Kleber am Auto angebracht waren. Sie selbst habe nicht gewusst, dass man einen CH-Kleber am Auto haben muss, wenn man in Vorarlberg unterwegs ist. Ihre Busse beträgt 25 Euro.