Bei Protesten in Philadelphia Polizei soll Kind aus Auto gerissen haben

In Philadelphia kommt es in diesen Tagen zu gewaltsamen Protesten.

Nach dem Tod eines Afroamerikaners durch Polizeischüsse kommt es in Philadelphia im US-Bundesstaat Pennsylvania täglich zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Polizisten.

Am Donnerstag teilte der grösste Polizeiverband der USA auf Facebook ein Foto einer jungen Polizistin – in ihren Armen ein schwarzes Kleinkind. Über dem Foto stand geschrieben: «Dieses Kind ging während der gewalttätigen Unruhen in Philadelphia verloren und irrte barfuss durch Philadelphia.» Die Organisation weiter: «Das Einzige, worum sich diese Polizistin kümmerte, war der Schutz des Kindes.»