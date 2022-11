Polizei soll Samans (18) Leiche gefunden haben

1 / 9 Am 18. November 2022 hat die italienische Polizei eine Leiche in der Ortschaft Novellara entdeckt. Screenshot Youtube Die Behörden vermuten, dass es sich um die Überreste der vermissten Saman Abbas handeln könnte. Screenshot Youtube Saman Abbas ist in der Nacht auf den 1. Mai 2021 in der italienischen Region Reggio Emilia spurlos verschwunden. Facebook

Darum gehts Die italienischen Behörden haben am Freitag eine Leiche in Novellara entdeckt.

Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass es sich dabei um die verschwundene Saman Abbas handelt.

Die Eltern der 18-Jährigen hatten 2021 nach Angaben der italienischen Justiz ihre Tötung angeordnet, nachdem sie eine arrangierte Ehe abgelehnt hatte.

Die italienische Polizei hat menschliche Überreste in einem alten Schweinestall in der italienischen Ortschaft Novellara entdeckt – knapp 300 Meter vom Haus der Familie Abbas entfernt. Ob es sich um die Leiche der im Mai 2021 verschwundenen Saman handelt, «können wir noch nicht sagen», sagte der Staatsanwalt von Reggio Emilia, Gaetano Calogero Paci, zu italienischen Medien.

Die Leiche lag etwa zwei Meter unter der Erde, eingepackt in einen schwarzen Sack. Die Hütte, in der die Überreste entdeckt wurden, ist Teil eines Ruinenkomplexes in der Nähe des Bauernhofes, in dem die Familie von Saman Abbas beschäftigt war.

Carabinieri kamen nach Novellara zurück

Von der 18-jährigen Saman Abbas fehlt seit Mai letzten Jahres jede Spur. Die junge Frau hatte zuvor ihrer Familie mitgeteilt, dass sie ihren Cousin in Pakistan nicht heiraten wolle. Stattdessen hatte sie sich verliebt und datete einen jungen Mann aus der Region.

Laut «Corriere della Sera» hatten Carabinieri in der Vergangenheit auf dem Gelände rund um das Haus der Abbas nach der Leiche der Vermissten gesucht. Doch am Freitag kamen die Behörden mit Spezialisten und einem Bagger zurück. Kurz danach konnten die Ermittler und Ermittlerinnen eine Leiche bergen.

Hat Onkel Danish die Tat gestanden?

Danish Hasnain, Onkel des Opfers und Hauptverdächtiger im Fall, soll der Polizei den genauen Ort genannt haben, an dem die 18-Jährige begraben worden sein soll. Der Mann, der in Reggio Emilia in Haft ist, soll zum zerstörten Bauernhaus in Novellara gebracht worden sein und die Behörden bei den Ausgrabungsarbeiten unterstützt haben, berichtet die Nachrichtenagentur «Ansa».

Hasnain war am 22. September 2021 in Paris verhaftet worden. Er war aufgrund der Aussage von Samans jüngstem Bruder ins Visier der Carabinieri geraten. Demnach soll der Onkel die junge Frau mit Hilfe seiner Cousins, Ikram Ijiaz und Nomanulhaq Nomanulhaq, erwürgt haben. Die beiden Cousins sitzen ebenfalls in Haft. Hasnain soll Samans Eltern kurz vor der Tat nach Pakistan geschickt haben, damit diese ein Alibi haben. Shabbar Abbas wurde am vergangenen Dienstag in Punjab festgenommen, seine Frau ist immer noch auf der Flucht.