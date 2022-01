Lyss BE – Mann spricht Drohungen aus, Polizei sperrt Gelände rund um Bahnhof ab

Ein Teil des Bahnhof in Lyss war über zwei Stunden lang gesperrt.

Die Polizei hat am Montagabend einen Teil des Bahnhofs Lyss und seiner näheren Umgebung für rund zwei Stunden abgesperrt. Der Grund dafür war anfangs unbekannt, mittlerweile hat sich die Polizei aber gegenüber der Redaktion geäussert: Es habe einen Einsatz im Zusammenhang mit einem Mann gegeben, der Drohungen gegenüber Dritten ausgesprochen habe.

Die Umgebung um den Bahnhof Lyss in Bern, sowie der Bahnhof selbst sind gesperrt.

Den Mann habe man schliesslich im Gebäude seiner Wohnung an der Bahnhofstrasse lokalisiert und angehalten. Da die Situation zuerst unübersichtlich gewesen sei und man davon habe ausgehen müssen, dass der Mann bewaffnet sei, habe sich die Polizei sicherheitshalber für eine Sperrung der Zone entschieden.

Zugverkehr beeinträchtigt

Kurz vor 20 Uhr hatten sich mehrere Leserinnnen und Leser bei 20 Minuten gemeldet und die Redaktion auf den Fall aufmerksam gemacht. «Man kann von der vorderen Seite gar nicht mehr in den Bahnhof rein», schrieb einer der Leser. «Alle Züge, die auf dem Gleis 1 fahren sollten, sind umgeleitet. Will man auf den Zug, muss man um den ganzen Bahnhof herumlaufen», so der News-Scout.