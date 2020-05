GZ Wipkingen

Polizei sperrt Park wegen zu vielen Personen

Weil sich zu viele Personen am Wipkingerpark in Zürich befanden, musste die Polizei eingreifen. Der Park musste gesperrt werden.

Um 16.30 Uhr begann die Stadtpolizei Zürich mit der Räumung des Wipkingerpark. Zuerst wurden die anwesenden Personen per Lautsprecher auf die Räumung aufmerksam gemacht. In der Durchsage hiess es: «Aufgrund der Personenmenge an dieser Örtlichkeit wird der Wipkingerpark in Kürze geräumt. Wir bitten sie deshalb die Örtlichkeit zu verlassen.»