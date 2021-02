Wie ein News-Scout berichtet, kam es am Samstagabend zu einem 30-minütigen Gehupe an der Bellerivestrasse in Zürich. Laut der Stadtpolizei fanden in den Kreisen 1, 2, 8 und 10 verschiedene Autotreffen statt. Beamte mussten in den Umgebungen des Mythenquais und der Bellerivestrasse mehrere Ansammlungen auflösen. Über 200 Wegweisungen wurden ausgesprochen.