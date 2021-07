Polizei entdeckt in Thal und St. Gallen professionell betriebene Hanfanlagen

In abwechselnder Zusammensetzung waren zwölf Männer am Cannabisanbau beteiligt. Der Betreiber der Anlagen war ein 30-jähriger Schweizer. Drei Männer befinden sich derzeit noch in Haft.

Aufgrund von Ermittlungen stiess die Kantonspolizei St.Gallen am 28. Januar 2021 auf eine professionell betriebene Hanf-Indoor-Anlage in Thal SG. Dabei wurden über 4500 Pflanzen sowie 30,5 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Weitere Ermittlungen führten die Fahnder am 1. Februar 2021 auf eine weitere Anlage in St. Gallen. Dort wurden über 4200 Pflanzen sowie 280 Kilogramm Marihuana sichergestellt. Zusätzlich wurde eine nicht gemeldete CBD-Anlage mit rund 4200 CBD-Hanfpflanzen festgestellt, heisst es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen. Der Wert des Marihuanas wird auf 1,2 Millionen Schweizer Franken geschätzt.