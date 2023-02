Polizei parkiert in St. Gallen auf Parkverbot und verteilt Bussen

Ein News-Scout störte sich am Freitagabend an einem geparkten Patrouillenfahrzeug der Stadtpolizei, welches sich auf einer als Parkverbot markierten Zone befand. Der Mann habe gesehen, wie die beiden Polizistinnen, welche mit dem Auto unterwegs waren, auf der Höhe Schützengasse 1, Ordnungsbussen verteilt hätten.

«Im Rahmen der Aufgabenerfüllung erlaubt»

Doch ist dieses Vorgehen für Polizistinnen und Polizisten erlaubt? «Im Grundsatz gelten die Verkehrsregeln wie bei allen anderen Verkehrsteilnehmenden auch für die Polizei», erklärt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen auf Anfrage. So soll aber im Rahmen der Aufgabenerfüllung, in diesem Falle die Kontrolltätigkeit, für die Polizistinnen und Polizisten erlaubt sein, ein Fahrzeug auf einem Güterumschlag-Platz kurzzeitig abzustellen. Bei einem Parkverbot ist der Güterumschlag immer gestattet.

Keine Parkgebühren für Polizeifahrzeuge

Übrigens fallen für Fahrzeuge der Polizei generell keine Parkgebühren an. «Gebühren für Einsatzfahrzeuge müssten aus der Stadtkasse bezahlt werden. Aus diesem Grund macht es keinen Sinn, dass die Polizei Gebühren bezahlt, da die Einnahmen wieder in die Stadtkasse fliessen würden», so Dionys Widmer weiter. Da würde man das Geld quasi von der linken in die rechte Hosentasche stecken.