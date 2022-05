Winterthur: Polizei stellt Drogen im Wert von rund 1,4 Millionen Franken sicher

Am 10. Mai 2022 führten polizeiliche Ermittlungen zu einem 36-jährigen Schweizer und seiner 30-jährigen Partnerin, ebenfalls eine Schweizerin, die mutmasslich im grossen Stil dem Handel mit Betäubungsmitteln nachgegangen waren. Bei einer Hausdurchsuchung am Wohnort der beiden im Zürcher Oberland, unter Beizug der Kantonspolizei Zürich, wurden rund 2 Kilogramm Marihuana und zahlreiche Schusswaffen sichergestellt, wie die Stadtpolizei Winterthur am Donnerstag mitteilte.



Weitere Ermittlungen führten zu einem Hobbyraum des Paares. In diesem Raum stellten die Ermittlerinnen und Ermittler rund 120 Kilogramm konsumbereites Marihuana, das in Müllsäcken abgepackt war, etwa 20 Kilogramm Haschisch und ungefähr 60 Ecstasy-Pillen sicher. Diese Drogenmenge entspricht einem Marktwert von rund 1,4 Millionen Franken. Dabei dürfte es sich laut Mitteilung um eine der umfangreichsten Drogensicherstellungen in der Geschichte der Stadtpolizei Winterthur handeln.



Beide verdächtigen Personen wurden vorläufig festgenommen. Die beiden werden sich vor der Staatsanwaltschaft Winterthur Unterland verantworten müssen. Aus ermittlungstaktischen Gründen darf die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Auskünfte erteilen.