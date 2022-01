Online-Verkauf – Polizei stellt Fundgegenstände online, Gebisse werden aber entsorgt

Im Fundbüro der Luzerner Polizei türmen sich ganze Berge an zurückgelassenen Taschen und …

Der Erlös der Online-Verkäufe fliesst in die Staatskasse des Kantons.

Manchmal gehen beim Fundbüro Luzern auch kuriose Gegenstände ein. So etwa Gehhilfen oder Kinderwagen.

Wegen Corona bietet das Fundbüro der Luzerner Polizei seit 2020 Fundgegenstände auf dem Online-Auktionshaus Ricardo an.

Für gefundene und abgegebene Gegenstände können die Besitzer nicht immer ausfindig gemacht werden. Da stellt sich die Frage, was mit der Ware gemacht wird, wenn sie sich im Fundbüro der Luzerner Polizei auftürmt? «Die Gegenstände werden gemäss den gesetzlichen Vorgaben ein Jahr lang aufbewahrt», so Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei. Danach fallen sie unter den Auktionshammer, beim Internet-Auktionshaus Ricardo mit Sitz in Zug, das wie 20 Minuten zur TX Group gehört.