Luzern

Polizei stellt hundert getunte Boliden sicher

In der Corona-Krise haben sich Tuner-Treffen offenbar auf Autobahnraststätten verlagert. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung schlug die Polizei zu.

Hier kontrolliert die Polizei in Luzern abgeänderte Autos.

Die Luzerner Polizei hat in den letzten Wochen rund hundert Fahrzeuge sichergestellt, weil diese technisch abgeändert worden waren und damit nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben entsprachen. Sie zeigte zudem mehrere Poser an, die für zu viel Lärm gesorgt hatten, in dem sie die Reifen quitschen liessen oder die Motoren hochdrehten.