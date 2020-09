144 statt 80 km/h : Polizei stellt italienische Töffraser an der Grimsel

Bei einer Tempokontrolle in Guttannen BE ist am Samstag eine Gruppe von Motorradfahrern mit massiv überhöhten

Geschwindigkeiten gemessen worden. Die Lenker müssen sich vor der Justiz verantworten.

Eine Gruppe Motorradfahrer aus Italien ist am Samstagnachmittag am Grimselpass in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Die vier Motorradfahrer hatten bis zu 144 km/h auf dem Tacho. Sie werden sich vor der Justiz verantworten müssen.

Die Gruppe passierte kurz vor 15 Uhr die Kontrollstelle, wie die Berner Kantonspolizei am Montag mitteilte. Die höchste Geschwindigkeit wurde bei einem 52-jährigen Mann gemessen. Er war mit 144 km/h unterwegs. Die anderen drei Lenker waren zwischen 131 und 140 km/ schnell.

Auf dem betroffenen Strassenabschnitt beträgt die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h. Kurz nachdem die Motorradfahrer in die Radarfalle getappt waren, konnten sie auf Walliser Seite von der Kantonspolizei Wallis angehalten werden.

Der kurvenreiche Grimselpass ist im Sommer eine bei Motorradfahrern beliebte Tour.