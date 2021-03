Malaysia : Polizei stellt Rekordfund von 16 Tonnen Amphetamin-Pillen sicher

In der malaysischen Hafenstadt Port Klang stellten Behörden Captagon-Pillen im Wert von rund einer Milliarde Euro sicher. Die Drogenhändler konnten noch nicht festgenommen werden, ihnen droht die Todesstrafe.

Rekord-Drogenfund in Malaysia: In Port Klang, dem grössten Seehafen des Landes, entdeckten die Behörden fast 95 Millionen Captagon-Tabletten mit einem Gewicht von 16 Tonnen. Die Pillen hätten einen Wert von etwa 5,2 Milliarden Malaysischen Ringgit (rund eine Milliarde Euro), teilte die örtliche Zollbehörde am Dienstag mit. Damit handele es sich um die grösste je in dem Land beschlagnahmte Menge an Drogen.