Grenchen SO – Polizei stellt über 15 Kilo Drogen sicher und nimmt mutmasslichen Dealer fest

Der beschuldigte 26-jährige Italiener sitzt in U-Haft und bestreitet die Vorwürfe.

Bei einer gezielten Polizeiaktion ist in Grenchen ein mutmasslicher Dealer festgenommen worden.

Nach entsprechenden Ermittlungen hat die Kantonspolizei Solothurn in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn vor ein paar Tagen in Grenchen im Rahmen einer gezielten Polizeiaktion einen mutmasslichen Drogendealer festgenommen, wie die Kantonspolizei Solothurn am Mittwoch mitteilte. Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen konnten rund zehn Kilogramm Kokain, rund vier Kilogramm Heroin, über vier Kilogramm Ecstasy-Pillen (zirka 10’000 Stück), gut zwei Kilogramm Cannabis, mehrere Hundert Gramm Streckmittel und mehrere Faustfeuerwaffen sichergestellt werden.