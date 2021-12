«Nette Tschugger» in Visp : Autofahrer erhält keine Busse – wegen Weihnachtszeit

Nächstenliebe nach «Tschugger»-Art: Von der Regionalpolizei Visp gibts über die Festtage Verwarnungen statt Bussen – allerdings nur bei kleinen Übertretungen.

Weihnachtsgrüsse statt Busse: Die Regionalpolizei Visp zeigt sich in diesen Tagen von ihrer gnädigen Seite.

An der Windschutzscheibe eines Walliser Parksünders klemmte kürzlich ein weisser Zettel.

Der Walliser Beat* fand einen weissen Zettel unter seinem Scheibenwischer. Doch es war keine Busse. «Wir haben festgestellt, wonach Sie eine Übertretung begangen haben», heisst es zwar in der kurzen Nachricht. Aber: «Da nun bald Weihnachten/Neujahr ist, sehen wir von einer Busse ab und verwarnen Sie hiermit. Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und bleiben Sie gesund.» Der Adressat nahm die Zeilen mit Freude zur Kenntnis: «Die netten Tschugger», kommentierte der Parksünder auf Facebook in Anlehnung an die SRF-Erfolgsserie.