Müllheim: Vier Velodiebe bei Kontrolle festgenommen

Die Kantonspolizei Thurgau hat Anfang Mai in Müllheim TG vier Männer festgenommen und gestohlene Gegenstände sichergestellt. Die Männer befinden sich in Untersuchungshaft, wie die Kapo TG in einer Medienmitteilung schreibt.

Einsatzkräfte der Kantonspolizei Thurgau führten am Freitag, 5. Mai, in einer Liegenschaft eine Kontrolle durch und trafen in einem Zimmer auf drei Männer. Ein weiterer Mann wollte durch das Fenster flüchten, konnte aber angehalten werden. In der Liegenschaft befanden sich mehrere E-Bikes, Velorahmen sowie weitere Velo- und E-Bike-Bestandteile. Zusätzlich wurden elektronische Geräte und andere Wertsachen aufgefunden. Der Wert der Gegenstände liegt im fünfstelligen Bereich.