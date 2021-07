Stein SG - Polizei stösst in verunfalltem Auto auf toten Mann

Er fuhr in einer Linkskurve geradeaus.

In diesem Auto wurde ein 76-Jähriger aus dem Toggenburg tot aufgefunden.

In einem stark beschädigten Auto neben der Strasse wurde ein Toter gefunden.

Ein 76-jähriger Lenker fuhr zu einem unbekannten Zeitpunkt mit seinem Auto auf der Strasse Nesselfeld von der Alp Stockneregg über das Geisshüttli in Richtung Stein. Aus unbekannten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Auto und fuhr in einer Linkskurve geradeaus, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Das Auto durchschlug in der Folge einen Weidezaun, fuhr über das Wiesland und stürzte ungefähr 30 Meter den Hang hinunter. Dort kollidierte es mit einem Baum.