vor 1h

«Verdächtiges verhalten»

Polizei stoppt 15-Jährigen kurz vor geplantem Überfall auf Tankstelle

Eine Patrouille der Kantonspolizei Bern hielt am Donnerstag in Biel einen 15-Jährigen an, der sich verdächtig verhielt. Es stellte sich heraus, dass dieser eine Tankstelle überfallen wollte.

1 / 5 Der Jugendliche sagte der Polizei, dass er diese Tankstelle in Biel überfallen wollte. Google Maps Der 15-Jährige war einer Patrouille durch «verdächtiges Verhalten» aufgefallen. Google Maps Als die Polizei den Jugendlichen kontrollieren wollte, flüchtete dieser. Adrian Moser (Symbolbild)

Eine Polizeipatrouille hat am Donnerstagabend in Biel einen Tankstellenüberfall vereitelt, den ein 15-Jähriger ausüben wollte. Wie die kantonale Jugendanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei am Freitag mitteilten, war der Jugendliche der Polizeipatrouille am Moosweg durch verdächtiges Verhalten aufgefallen.

Als sich die Polizisten näherten, um den 15-Jährigen zu kontrollieren, flüchtete dieser. Die Polizisten konnten den Jugendlichen aber schon bald anhalten und auf eine Wache bringen. Dort sagte der Teenager, er habe die nahe Tankstelle überfallen wollen. Er trug ausserdem mehrere verdächtige Gegenstände auf sich.

Jugendanwaltschaft ermittelt

Die Kantonspolizei hat unter der Leitung der kantonalen Jugendanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Der Jugendliche wird sich wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch vor der Justiz verantworten müssen.