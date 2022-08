Ifwil TG : Polizei stoppt Autodieb (20) mit Schuss

Einer Patrouille der Kantonspolizei Thurgau fiel am Mittwochmorgen kurz nach 6.30 Uhr auf der Kurhausstrasse in Dussnang TG ein Autofahrer auf, der mit einem gestohlenen Auto in Richtung Fischingen fuhr. Als die Polizisten das Auto anhalten wollten, beschleunigte der Lenker und flüchtete. Wenig später versuchte der Fahrer an der Hauptstrasse in Fischingen, eine Kontrollstelle zu durchbrechen. Darauf kam es «im Zuge der Anhaltung zur Schussabgabe durch einen Polizisten», wie die Kantonspolizei Thurgau am Mittwoch mitteilte. Wo der Schuss eingeschlagen ist, bleibt derzeit unklar. «Das ist Gegenstand der laufenden Untersuchung», heisst es bei der Kantonspolizei Thurgau. Das Auto konnte in Ifwil TG gestoppt werden.