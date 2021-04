Leimbach AG, 15. April 2021: Der Unfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr: Eine 58-jährige Automobilistin fuhr auf der Hauptstrasse von Zetzwil in Richtung Reinach. Dabei kam sie in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte seitlich mit einer Mauer. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt. Am Auto entstand ein grosser Sachschaden. Auch die Mauer und die Steinrabatte wurden stark beschädigt. Wie die 58-Jährige gegenüber der Kantonspolizei Aargau einräumte, sei sie am Steuer kurz eingenickt. Die Autolenkerin wurde bei der zuständigen Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht und musste ihren Führerausweis abgeben.