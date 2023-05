Farvagny FR: Polizei stoppt Chaos-Fahrt von vier Jugendlichen in gestohlenem Auto

Am Samstag war in Düdingen FR ein Auto als gestohlen gemeldet worden. Eine Patrouille der Kantonspolizei Freiburg entdeckte das Auto dann um 22.30 Uhr in Farvagny-le-Petit und forderte den Fahrer auf, anzuhalten. Dieser ignorierte die Aufforderung und fuhr weiter, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Ein Polizist musste dem Auto dabei ausweichen, um nicht angefahren zu werden.