Göschenen UR : Polizei stoppt Geisterfahrer vor dem Gotthardtunnel

Ein 75-Jähriger fuhr auf der Autobahn bei Göschenen mehrere Hundert Meter in die falsche Richtung. Dabei kamen ihm drei Fahrzeuge entgegen.

Am Samstag 25. Dezember fuhr ein Autofahrer mit Urner Kontrollschildern unmittelbar vor dem Gotthard-Strassentunnel in Fahrtrichtung Süden. Auf einer Sperrfläche hielt der Fahrer an und wendete. «Der 75-jährige Lenker fuhr dann mehrere Hundert Meter als Geisterfahrer auf der Südspur in Richtung Norden weiter. Beim nahegelegenen Kontrollplatz Schöni bog er nach links ab und verliess die Autobahn in Richtung Kantonsstrasse», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung.