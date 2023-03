Luzern: Polizei stoppt Geisterfahrerin mit 1,44 Promille intus

Die Frau war mehrere Kilometer in die falsche Richtung unterwegs, ehe sie von der Polizei angehalten werden konnte.

Die Luzerner Polizei hat am Montagabend eine Geisterfahrerin angehalten. Der Atemlufttest zeigte einen Wert von 1,44 Promille. (Symbolbild)

Eine Geisterfahrerin war am Montagabend auf der Autobahn A2 unterwegs. Die Luzerner Polizei hatte um 19 Uhr die Meldung erhalten, dass ein Auto auf der A2 in die falsche Richtung fuhr. Im Reussporttunnel konnte die Polizei das Auto anhalten und von der Autobahn nehmen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag.