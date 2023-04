Charmey: Polizei stoppt illegalen Rave

In der Nacht auf Sonntag wurde die Kantonspolizei Freiburg auf einen Rave in einem Wald in der Region Gros-Mont aufmerksam gemacht – es war 1.30 Uhr nachts. Mehrere Polizeipatrouillen gingen vor Ort und stellten fest, dass mehrere Hundert Personen aus der ganzen Schweiz anwesend waren. Wie die Kapo schreibt, war eine «umfangreiche musikalische und logistische Infrastruktur» aufgebaut worden.