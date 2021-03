Bei Schwerverkehrskontrollen der Kantonspolizei Uri, konnten mehrere Verstösse festgestellt werden. So stoppte die Polizei in Altdorf einen Lieferwagen, bei dem zwei Bremsscheiben gebrochen waren.

Die Kantonspolizei Uri führte am 25. Februar mehrere Schwerverkehrskontrollen durch.

Die Kantonspolizei Uri führte vergangene Woche in mehreren Urner Gemeinden mobile Schwerverkehrskontrollen durch, wie sie am Mittwoch mitteilte. Dabei fiel in Intschi ein Lieferwagen aus dem Kanton St. Gallen auf: Die Polizei teilte mit, dass dieser Lieferwagen mit zwei abgelaufenen Reifen auf der Strasse unterwegs war.