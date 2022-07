St. Gallen: Polizei stoppt Teenie auf geklautem Töffli – ohne Ausweis, aber mit Cannabis

Die Stadtpolizei St. Gallen zog am Dienstagnachmittag einen Jugendlichen mit einem geklauten Mofa aus dem Verkehr. Um 13 Uhr fuhr der Mofafahrer ohne Helm auf der Favrestrasse in St. Gallen. Eine Patrouille wurde auf ihn aufmerksam und hielt ihn an. Der 15-jährige Libanese besass keinen Führerausweis und konnte auch keine Fahrzeugausweise vorweisen.