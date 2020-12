Die Wissenschaftlerin steht in Verdacht, sich in ein Kommunikationssystem des Departements eingehackt zu haben.

Laut Jones war es der Grund, dass sie nicht eingewilligt hatte, die Daten, die im Tool angezeigt wurden, manuell zu manipulieren. «Das Gesundheitsdepartement hatte mich gebeten, die Daten zu verändern. Das war eine Woche bevor die Restriktionen im Staat gelockert werden sollten», erzählte Jones NPR.org . Man habe sie gebeten, mithilfe ihres Tools aufzuzeigen, welche Countys die Kriterien erfüllen, um die Lockerungen durchzusetzen. «Ich konnte allerdings nur das genaue Gegenteil beweisen – aber das schien egal zu sein. Der Lockerungs-Plan sollte so oder so durchgesetzt werden.» Als sie sich weigerte, die Daten anzupassen, sei sie entlassen worden.

«Das passiert Leuten, die die Wahrheit sagen»

Daraufhin machte sich Jones an die Arbeit, ein neues, unabhängiges Corona-Tracking-Tool zu bauen. Diesen Bemühungen wurde am Montag aber abrupt ein Ende gesetzt. Wie Jones in einem Twitter-Thread darlegt, wurde ihr Haus morgens um 8.30 Uhr von der Polizei gestürmt. «Sie haben alle meine Hardware und Technik mitgenommen. Sie hatten einen Durchsuchungsbefehl vom Gesundheitsdepartement dabei und hielten mir und meinen Kindern Pistolen ins Gesicht», heisst es in ihrem Tweet.