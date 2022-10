St. Gallen: Polizei sucht angefahrenes Kind

Am Montagmittag, gegen zwölf Uhr, ist es auf der Zürcher Strasse, auf Höhe der Bushaltestelle Erlachstrasse, zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem unbekannten Kind gekommen. Eine 32-jährige Autofahrerin fuhr stadtauswärts und lenkte auf Höhe der Bushaltestelle Erlachstrasse an einem an der Haltestelle stehenden Bus vorbei.