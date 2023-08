Röschenz BL: Polizei sucht Auto, das hinter dem Töff gefahren ist 

Ein Motorradfahrer verursachte am Montagabend in Röschenz BL kurz nach 19 Uhr einen Selbstunfall.

Am Montagabend verursachte ein Motorradfahrer in Röschenz BL kurz nach 19 Uhr einen Selbstunfall. Der Fahrer des Töffs wurde dabei schwer verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Spital gebracht werden, so die Baselbieter Polizei in ihrer Mitteilung.