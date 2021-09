Brandstiftung auf WC-Anlagen - Polizei sucht den Toi-Toi-Teufel

Auch schon früher kam es im ganzen Kanton immer wieder zu Bränden auf Toilettenanlagen. So brannte schon letzte Woche am Freitagmorgen ein WC in einem Schulungsgebäude in Pratteln.

Am Sonntagabend geriet kurz nach 20.30 Uhr auf einer Baustelle an der Frenkenstrasse in Liestal ein freistehendes Toi-Toi Toilettenhäuschen in Brand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand eindämmen und schlussendlich löschen. Trotz des raschen Einsatzes wurde das Toilettenhäuschen durch den Brand total zerstört.

Schon früher kam es im ganzen Kanton immer wieder zu Bränden auf Toilettenanlagen. So brannte beispielsweise bereits vergangene Woche am Freitagmorgen ein WC in einem Verwaltungs- und Schulungsgebäude in Pratteln. Die Toilette wurde dabei erheblich beschädigt und ist zurzeit nicht benutzbar. Auch in Reinach kam es im August innerhalb von wenigen Tagen zu gleich zwei Bränden von WC-Häuschen auf Spielplätzen; einmal beim Spielplatz Surbaum an der Habshagstrasse und beim Spielplatz Landhof an der Talackerstrasse. In Allschwil brannte Anfang Juni und Anfang Juli dieselbe WC-Anlage beim Friedhof Allschwil.