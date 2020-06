Winznau SO

Polizei sucht Exhibitionisten, der vor jungen Frauen onaniert

Ein Exhibitionist hat in Winznau und Obergösgen SO mehrere junge Frauen sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In den Solothurner Gemeinden Winznau und Gösgen geht derzeit ein Exhibitionist um, der vorwiegend junge Frauen sexuell belästigt. Bei der Kantonspolizei sind in den letzten Wochen mehrere entsprechende Meldungen eingegangen. «Der Unbekannte trat jeweils nackt an die Geschädigten heran, sprach diese in eindeutig sexueller Absicht an und onanierte dabei», heisst es in der Mitteilung der Kapo. Erst als die Frauen dem Mann mit der Polizei gedroht hätten, sei er verschwunden.