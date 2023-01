Hannover: 14-Jähriger gesteht Mord an gleichaltrigem Jugendlichen

Hannover : Polizei sucht getöteten Bub (14) mit Hunden – Gleichaltriger gesteht Tat

Wunstorf liegt in der Nähe der niedersächsischen Hauptstadt Hannover.

Die Polizei sucht in Wunstorf weiter nach einem vermissten 14-Jährigen. (Symbolbild)

Am Mittwochmorgen durchkämmten zahlreiche Einsatzkräfte ein Waldgebiet.

Die deutsche Polizei sucht in Wunstorf bei Hannover nach einem vermissten 14-Jährigen.

Nach einem möglichen Gewaltverbrechen unter Jugendlichen haben Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr am Mittwoch ein Waldstück im niedersächsischen Wunstorf bei Hannover durchsucht. Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde ein 14-Jähriger vermisst. Ein anderer 14-Jähriger sagte demnach inzwischen aus, diesen in dem Wald getötet zu haben.

Am Mittwochmorgen durchkämmten unter anderem Polizeihundertschaften das Gebiet, wie die Sprecherin der Einsatzkräfte in Hannover mitteilte. Ein Ergebnis gab des demnach zunächst noch nicht. Ursprünglich hatte der Fall als Vermisstensache begonnen. Der Vater des 14-Jährigen meldete sich am Dienstagabend bei der Polizei und informierte diese über das Verschwinden seines Sohns. Daraufhin wurden Suchmassnahmen auch mit Spürhunden begonnen.