«Monster der Ardennen» : Polizei sucht Mädchen in Frankreich, das vor 18 Jahren spurlos verschwand

Wo ist die Leiche von Estelle, die ein Serienmörder 2003 entführt, vergewaltigt und erdrosselt hat? Die französische Polizei hat eine neue Suchaktion nach dem Mädchen gestartet.

Die französische Polizei hat in den Ardennen am Montag eine neue Suchaktion nach einem vor 18 Jahren verschwundenen Mädchen gestartet. Es ist ein Opfer der Taten von Michel Fourniret. Der Serienmörder, der als «Monster der Ardennen» bekannt ist, hat den Mord an der 2003 verschwundenen und damals neunjährigen Estelle letztes Jahr gestanden. Fourniret starb im Mai mit 79 Jahren. Hinweise bei ihrer Suche erhofft sich die Polizei von seiner ebenfalls inhaftierter Ex-Frau, wie «Le Parisien» am Montag berichtete.