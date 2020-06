Sexueller Übergriff in Liestal BL

Polizei sucht mit unverpixeltem Bild nach Flüchtigem

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine Frau im April hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft das unverpixelte Foto des noch flüchtigen Tatverdächtigen publiziert.

Die Container befinden sich in der Nähe des Bahnhofs Liestal.

Dieser Mann soll am 5. April einen sexuellen Übergriff auf eine 60-jährige Frau verübt haben.

In Liestal BL ist es am 5. April zu einem sexuellen Übergriff auf eine 60-jährige Frau gekommen. Da der gesuchte Mann auch nach der Publikation eines verpixelten Fotos noch nicht identifiziert werden konnte, publizierte die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft am Montag ein unverpixeltes Bild des Tatverdächtigen.