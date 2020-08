vor 1h

Chénens FR

Polizei sucht nach Attacke im Intercity nach Zeugen

In einem Zug in Chénenswurden am Dienstagmorgen zwei Fahrgäste von einem Mann angegriffen und

verletzt. Passagiere, welche die Tat fotografiert oder gefilmt haben könnten, werden gebeten, sich zu melden.

von Konstantin Furrer

1 / 3 Aufgrund einer Auseinandersetzung in einem Zug kam es am Dienstagmorgen in Chénens FR zu einem Polizeieinsatz. Leser-Reporter Gemäss ersten Erkenntnissen hatte der Mann im Zug einen weiblichen Fahrgast (27) angegriffen und diesen mit einer zerbrochenen Glasflasche ernsthaft verletzt. KEYSTONE Bei ihrer Ankunft konnten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Täter, einen 26-jährigen Mann,

überwältigen. Er wurde vorläufig festgenommen. KEYSTONE

Nach der Gewalttat vom letzten Dienstag in einem Intercity-Zug zwischen Genf und Freiburg sucht die Freiburger Polizei Zeugen. Passagiere, welche die Tat fotografiert oder gefilmt haben könnten, werden gebeten, sich zu melden.

Der Angreifer sitzt seit der Tat in Untersuchungshaft. Er hatte gemäss den ersten Ermittlungen im Zug zuerst eine 27-jährige Frau angegriffen und mit einer zerbrochenen Glasflasche ernsthaft verletzt. Ein 20-jähriger Passagier, der dazwischen ging, wurde ebenfalls schwer verletzt.

Nachdem am Dienstag um 10.25 Uhr der Alarm eingegangen war, wurde der Zug in Chénens FR angehalten. Der 26-jährige mutmassliche Täter konnte dabei von Polizisten überwältigt werden. Zum Motiv und der Identität des Verhafteten wurde nichts weiter bekannt. Beim Zwischenfall waren rund 40 Reisende aus dem Zug evakuiert worden.